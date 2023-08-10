Какие профессии точно не исчезнут в следующие 100 лет

Однако есть такие, которые даже ШИ не одолеть. Какие профессии точно не исчезнут в ближайшие 100 лет, читайте дальше.

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Врачи

Независимо от технологических изменений, люди будут всегда нуждаться в медицинской помощи и профессиональном лечении.

Специалисты по информационной безопасности

В мире, где е-данных становится все больше, специалисты по информационной безопасности играют важную роль в защите конфиденциальной информации и борьбе с киберпреступностью.

Инженеры

С развитием технологий, строительства и реконструкции инфраструктуры потребность в профессиональных инженерах и архитекторах будет оставаться постоянной.

Финансовые консультанты

Управление финансами является необходимым навыком для многих людей. Так что финансовые консультанты будут продолжать помогать в планировании финансовых целей и инвестициях еще много лет.

Адвокаты

Правовые вопросы и конфликты будут существовать всегда. Поэтому адвокаты будут оставаться необходимыми для защиты прав людей и предоставления юридической помощи.

Учителя

Знания и образование будут всегда цениться. Поэтому педагоги потребуются также.

Психологи

Здоровье и благополучие людей будут оставаться приоритетом в течение будущих веков. Поэтому психологи потребуются для оказания психологической поддержки и лечения различных психических проблем общества.

Профессиональные спортсмены

Спорт и развлечения будут всегда оставаться популярными. Так что профессиональные спортсмены будут продолжать пользоваться значительным спросом.