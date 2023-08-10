Однако есть такие, которые даже ШИ не одолеть. Какие профессии точно не исчезнут в ближайшие 100 лет, читайте дальше.
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Какие профессии точно не исчезнут в следующие 100 лет
Врачи
Независимо от технологических изменений, люди будут всегда нуждаться в медицинской помощи и профессиональном лечении.
- Специалисты по информационной безопасности
В мире, где е-данных становится все больше, специалисты по информационной безопасности играют важную роль в защите конфиденциальной информации и борьбе с киберпреступностью.
Инженеры
С развитием технологий, строительства и реконструкции инфраструктуры потребность в профессиональных инженерах и архитекторах будет оставаться постоянной.
- Финансовые консультанты
Управление финансами является необходимым навыком для многих людей. Так что финансовые консультанты будут продолжать помогать в планировании финансовых целей и инвестициях еще много лет.
Адвокаты
Правовые вопросы и конфликты будут существовать всегда. Поэтому адвокаты будут оставаться необходимыми для защиты прав людей и предоставления юридической помощи.
Учителя
Знания и образование будут всегда цениться. Поэтому педагоги потребуются также.
- Психологи
Здоровье и благополучие людей будут оставаться приоритетом в течение будущих веков. Поэтому психологи потребуются для оказания психологической поддержки и лечения различных психических проблем общества.
- Профессиональные спортсмены
Спорт и развлечения будут всегда оставаться популярными. Так что профессиональные спортсмены будут продолжать пользоваться значительным спросом.