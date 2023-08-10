Однак є такі, які навіть ШІ не здолати. Які професії точно не зникнуть у найближчі 100 років, читайте далі.

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Які професії точно не зникнуть у наступні 100 років

  • Лікарі

Незалежно від технологічних змін, люди будуть завжди потребувати медичної допомоги та професійного лікування.

  • Фахівці з інформаційної безпеки

У світі, де е-даних стає все більше, фахівці з інформаційної безпеки грають важливу роль у захисті конфіденційної інформації та боротьбі з кіберзлочинністю.

  • Інженери

З розвитком технологій, будівництва й реконструкції інфраструктури потреба у професійних інженерах та архітекторах залишатиметься постійною.

  • Фінансові консультанти

Управління фінансами є необхідним навичкою для багатьох людей. Тож фінансові консультанти продовжуватимуть допомагати в плануванні фінансових цілей та інвестиціях ще багато років.

  • Адвокати

Правові питання і конфлікти існуватимуть завжди. Тому адвокати залишатимуться потрібними для захисту прав людей та надання юридичної допомоги.

  • Вчителі

Знання та освіта завжди будуть цінуватися. Тому педагоги будуть потрібні також.

  • Психологи

Здоров'я та добробут людей залишатимуться пріоритетом протягом майбутніх століть. Тож психологи будуть потрібні для надання психологічної підтримки та лікування різних психічних проблем суспільства.

  • Професійні спортсмени

Спорт і розваги завжди залишатимуться популярними. Тож професійні спортсмени продовжуватимуть користуватися значним попитом.