Какие специальности самые популярные среди абитуриентов в этом году

В этом году для поступления в вузы Украины абитуриентам потребуются результаты национального мультитеста. Основная сессия тестирования стартует уже в мае.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона рассказал, какие специальности являются самыми популярными среди нынешних абитуриентов. А также назвал профессии, которые становятся еще более востребованными на рынке.

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На какие специальности среди абитуриентов будет спрос в 2024 году

Чиновник отметил, что ежегодно увеличивается спрос на такие специальности как психология и компьютерные науки. Также популярны право, экономику, менеджмент и тому подобное.

Сейчас МОН работает над тем, чтобы повысить популярность таких базовых специальностей как физика, химия, биология,

– отметил заместитель главы МОН.

И добавил, что для ведомства очень важно, чтобы именно естественные науки и соответствующие профессии приобретали спрос и развивались.

Винницкий также добавил, что после победы Украины в войне с Россией, в период восстановления, очевидно, нужно будет много инженерных специальностей. Поэтому МОН надеется на повышение популярности соответствующих профессий.

Когда и как можно узнать дату и место проведения НМТ

С 8 мая зарегистрированные на НМТ участники смогут загрузить приглашение на тестирование.

Это можно сделать со своих персональных страниц.

В этих приглашениях и будут указаны дата, время и место проведения тестирования.

В Украинском центре оценивания качества образования при этом настоятельно советуют не разглашать, где и когда будет происходить тестирование.