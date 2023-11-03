"Потребность в рабочих профессиях растет": в Украине создадут 100 современных мастерских в профтехах

В Украине будет создано 100 современных мастерских в профтехах. На это в проекте госбюджета на 2024 год предусмотрено 500 миллионов гривен.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул: трансформация профтехобразования – важный шаг для укрепления экономики и восстановления государства. Поэтому потребность в рабочих профессиях растет.

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В Украине создадут 100 современных мастерских в профтехах

Федоров подчеркнул: сейчас предпочтение будут отдавать профессиям, необходимым для усиления обороноспособности страны. Список этих профессий обновляют.

Чиновник также рассказал, что 85% вакансий – специальности, которые можно овладеть в профтехах. По прогнозам, в 2027 году самыми популярными видами экономической деятельности будут строительство, телекоммуникации и т.д.

Кроме того, многие строители, электрики, слесари сейчас защищают Украину на фронте. Следовательно, запрос на рабочие профессии чрезвычайно высок,

– подчеркнул вице-премьер.

И рассказал, что в Украине 647 профтехов. Однако оборудование у них устаревшее. А это проблема.

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Современные мастерские нужны для качественного обучения строителей, которые будут восстанавливать разрушенное оккупантами, электриков, которые будут проводить ток к восстановленным домам, столярам, которые будут делать мебель для новых квартир,

– добавил глава Минцифры.

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