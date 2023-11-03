"Потребность в рабочих профессиях растет": в Украине создадут 100 современных мастерских в профтехах
Источник:Михаил Федоров
В Украине будет создано 100 современных мастерских в профтехах. На это в проекте госбюджета на 2024 год предусмотрено 500 миллионов гривен.
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул: трансформация профтехобразования – важный шаг для укрепления экономики и восстановления государства. Поэтому потребность в рабочих профессиях растет.
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В Украине создадут 100 современных мастерских в профтехах
Федоров подчеркнул: сейчас предпочтение будут отдавать профессиям, необходимым для усиления обороноспособности страны. Список этих профессий обновляют.
Чиновник также рассказал, что 85% вакансий – специальности, которые можно овладеть в профтехах. По прогнозам, в 2027 году самыми популярными видами экономической деятельности будут строительство, телекоммуникации и т.д.
Кроме того, многие строители, электрики, слесари сейчас защищают Украину на фронте. Следовательно, запрос на рабочие профессии чрезвычайно высок,
– подчеркнул вице-премьер.
И рассказал, что в Украине 647 профтехов. Однако оборудование у них устаревшее. А это проблема.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Современные мастерские нужны для качественного обучения строителей, которые будут восстанавливать разрушенное оккупантами, электриков, которые будут проводить ток к восстановленным домам, столярам, которые будут делать мебель для новых квартир,
– добавил глава Минцифры.
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В Украине растет количество студентов колледжей
- В Украине растет количество студентов в колледжах.
- В этом учебном году степень профессионального младшего бакалавра получает более 371 тысяч человек.
- В 2022 – 2023 учебном году количество студентов в колледжах, которые получали степень профессионального младшего бакалавра, составило более 307 тысяч человек.
- А в 2021 – 2022 учебном году таких студентов было более 228 тысяч человек.