Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные Институтом образовательной аналитики и открытые данные из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

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В Украине растет количество студентов колледжей

В 2022 – 2023 учебном году количество студентов в колледжах, которые получали степень профессионального младшего бакалавра, составило более 307 тысяч человек. А в 2021 – 2022 учебном году таких студентов было более 228 тысяч человек.

Так, в прошлом учебном году количество соискателей степени профессионального младшего бакалавра выросло почти на 80 тысяч человек по сравнению с предыдущим. Зато в этом году увеличилось еще более чем на 60 тысяч человек.

Отметим, что студенты дневной и дуальной форм обучения имеют отсрочку от мобилизации.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Какие самые популярные специальности в колледжах в 2023 году

Больше всего поступающих в колледжи подало заявления на следующие специальности:

"Медсестринство";

"Инженерия программного обеспечения";

"Компьютерная инженерия";

"Предпринимательство и торговля";

"Право".

Обратите внимание! Вступление в колледжи на контракт продлится до 30 ноября. Для того чтобы поступить в колледж, абитуриент должен подать мотивационное письмо.