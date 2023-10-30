Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные Институтом образовательной аналитики и открытые данные из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
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В Украине растет количество студентов колледжей
В 2022 – 2023 учебном году количество студентов в колледжах, которые получали степень профессионального младшего бакалавра, составило более 307 тысяч человек. А в 2021 – 2022 учебном году таких студентов было более 228 тысяч человек.
Так, в прошлом учебном году количество соискателей степени профессионального младшего бакалавра выросло почти на 80 тысяч человек по сравнению с предыдущим. Зато в этом году увеличилось еще более чем на 60 тысяч человек.
Отметим, что студенты дневной и дуальной форм обучения имеют отсрочку от мобилизации.
Какие самые популярные специальности в колледжах в 2023 году
Больше всего поступающих в колледжи подало заявления на следующие специальности:
- "Медсестринство";
- "Инженерия программного обеспечения";
- "Компьютерная инженерия";
- "Предпринимательство и торговля";
- "Право".