Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені Інститутом освітньої аналітики, та відкриті дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
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В Україні зростає кількість студентів коледжів
У 2022 – 2023 році навчальному році кількість студентів у коледжах, які здобували ступінь фахового молодшого бакалавра, становила понад 307 тисяч осіб. А у 2021 – 2022 навчальному році таких студентів було понад 228 тисяч осіб.
Так, у минулому навчальному році кількість здобувачів ступеню фахового молодшого бакалавра зросла майже на 80 тисяч осіб порівняно з попереднім. Натомість у цьому році збільшилась ще на понад 60 тисяч осіб.
Зауважимо, студенти денної і дуальної форм навчання мають відстрочку від мобілізації.
Які найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2023 році
Найбільше вступників до коледжів подало заяви на такі спеціальності:
- "Медсестринство";
- "Інженерія програмного забезпечення";
- "Комп'ютерна інженерія";
- "Підприємництво та торгівля";
- "Право".