Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив: трансформація профтехосвіти – важливий крок для зміцнення економіки та відбудови держави. Тож потреба в робітничих професіях зростає.
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В Україні створять 100 сучасних майстерень у профтехах
Федоров наголосив: зараз перевагу надаватимуть професіям, які потрібні для підсилення обороноздатності країни. Перелік цих професій оновлюють.
Посадовець також розповів, що 85% вакансій – спеціальності, які можна опанувати у профтехах. За прогнозами, у 2027 році найпопулярнішими видами економічної діяльності будуть будівництво, телекомунікації тощо.
Крім того, багато будівельників, електриків, слюсарів зараз захищають Україну на фронті. Отже, запит на робітничі професії надзвичайно високий,
– наголосив віцепрем'єр.
І розповів, що в Україні є 647 профтехів. Однак обладнання в них застаріле. А це проблема.
Сучасні майстерні потрібні для якісного навчання будівельників, які відбудовуватимуть зруйноване окупантами, електриків, які проводитимуть струм до відновлених будинків, столярів, які робитимуть меблі для нових квартир,
– додав очільник Мінцифри.
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В Україні зростає кількість студентів коледжів
- В Україні збільшується кількість студентів у коледжах.
- У цьому навчальному році ступінь фахового молодшого бакалавра здобуває понад 371 тисяча осіб.
- У 2022 – 2023 році навчальному році кількість студентів у коледжах, які здобували ступінь фахового молодшого бакалавра, становила понад 307 тисяч осіб.
- А у 2021 – 2022 навчальному році таких студентів було понад 228 тисяч осіб.