Как вести себя в школе во время воздушной тревоги: для учащихся, учителей разработали специальный курс

С 1 сентября в украинских школах стартовало обучение. Несмотря на войну, в относительно безопасных регионах дети сели за парты. Так, для учеников, учителей и родителей создали обучающий курс с советами, как вести себя во время воздушной тревоги.

Первая леди Украины Елена Зеленская подчеркнула, что сейчас важно позаботиться не только о физической безопасности учеников, но и о психологической. Для этого и разработали курс "Психологическая безопасность взрослых и детей во время воздушной тревоги в школе".

О чем этот учебный курс

Новосозданный обучающий онлайн-курс поможет детям и учителям, а также их родителям подготовиться к воздушной тревоге в учебном заведении и справиться с различными стрессовыми ситуациями.

Так, если раздался звук сирены, школьникам и педагогам советуют немедленно перейти к ближайшему укрытию.

Также этот онлайн-курс научит детей и учителей:

алгоритмам действий во время воздушной тревоги;

разновидностям реакции на стресс у детей;

как справиться с панической атакой у ребенка;

упражнениям для обуздания тревожности;

как успокоить себя и ребенка, выходя из укрытия.

Где в Украине будет очная система обучения

1 сентября новый учебный год офлайн начало большинство школ в Киеве, Львове, Полтаве, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Луцке, Тернополе и т.д. При этом в Украине еженедельно растет количество учебных заведений, которые будут работать очно.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, до 15 сентября школ, в которых есть укрытие и которые безопасны для учеников, должно быть 70%, то есть около 10 500 школ заработают офлайн.

Обязательные нововведения в школах

С 1 сентября в каждой школе также была введена тренировка реакции детей на сигнал воздушной тревоги. Если звучит сирена, дети спускаются в укрытие, а учителя следят за процессом. В бомбоубежище должны быть интернет, стулья, проекторы, стационарные телефоны, туалет, проведена вода. Также дети в укрытии должны иметь возможность играть в игры и отдыхать.

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