Выпускники Франковского медуниверситета должны вернуть государству почти 2 миллиона
Источник:Суспильное
11 выпускников Ивано-Франковского национального медуниверситета должны вернуть в государственную казну почти 2 миллиона гривен за обучение. А также сумму выплаченной им стипендии во время получения образования в вузе.
Они в свое время являлись студентами-бюджетниками. При этом нарушили условия соглашений, заключаемых с вышеупомянутым ЗВО.
Смотрите также Выпускницу украинского вуза обязали вернуть 140 тысяч гривен за обучение
Выпускники Франковского университета должны вернуть почти 2 миллиона
Согласно заключенным с вузом соглашениям, его выпускники должны были после завершения учебы отработать три года по направлению, отметила глава юридического отдела медуниверситета Ульяна Хомут. Но условия соглашения не выполнили.
Причины нарушений были разными и не подтверждены документально. Так, только 3 из 11 студентов добровольно согласились вернуть деньги за шесть лет обучения.
По словам Хомут, дела выпускников, которые не хотят возвращать деньги, передали в суды. Сейчас на рассмотрении работников Фемиды находятся три дела. Их рассматривают в Закарпатье, Ровенской и Львовской областях.
Работница вуза также отметила, что в Ивано-Франковской области таких судов состоялось два. Оба иска вуза удовлетворили.
Хомут говорит, что вуз так выполняет приказ Министерства здравоохранения об отработке.
Смотрите также Первый шаг на пути к успешной карьере: каковы преимущества дистанционного образования в колледже
Двух студентов суд заставил вернуть средства за обучение
- Райсуд на Хмельнитчине обязал выпускницу Ивано-Франковского медуниверситета вернуть государству 140 тысяч гривен.
- Суд в Хмельницкой области обязал еще одного выпускника выплатить этому вузу 209 тысяч гривен.
- Они нарушили условия договора по ЗВО.
- Выпускников направили работать после учебы в Шепетовскую центральную райбольницу.
- Но три года они там не отработали.