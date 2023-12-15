Выпускники Франковского медуниверситета должны вернуть государству почти 2 миллиона

11 выпускников Ивано-Франковского национального медуниверситета должны вернуть в государственную казну почти 2 миллиона гривен за обучение. А также сумму выплаченной им стипендии во время получения образования в вузе.

Они в свое время являлись студентами-бюджетниками. При этом нарушили условия соглашений, заключаемых с вышеупомянутым ЗВО.

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Выпускники Франковского университета должны вернуть почти 2 миллиона

Согласно заключенным с вузом соглашениям, его выпускники должны были после завершения учебы отработать три года по направлению, отметила глава юридического отдела медуниверситета Ульяна Хомут. Но условия соглашения не выполнили.

Причины нарушений были разными и не подтверждены документально. Так, только 3 из 11 студентов добровольно согласились вернуть деньги за шесть лет обучения.

По словам Хомут, дела выпускников, которые не хотят возвращать деньги, передали в суды. Сейчас на рассмотрении работников Фемиды находятся три дела. Их рассматривают в Закарпатье, Ровенской и Львовской областях.

Работница вуза также отметила, что в Ивано-Франковской области таких судов состоялось два. Оба иска вуза удовлетворили.

Хомут говорит, что вуз так выполняет приказ Министерства здравоохранения об отработке.

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