Вони свого часу були студентами-бюджетниками. При цьому порушили умови угод, які укладали з вищезгаданим ЗВО.

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Випускники Франківського університету мають повернути майже 2 мільйони

Відповідно до укладених з вишем угод, його випускники повинні були після завершення навчання відпрацювати три роки за скеруванням, зазначила очільниця юридичного відділу медуніверситету Уляна Хомут. Але умови угоди не виконали.

Причини порушень були різними і не підтверджені документально. Так, лише 3 з 11 студентів добровільно погодилися повернути гроші за шість років навчання.

Натомість, за словами Хомут, справи випускників, які не хочуть повертати гроші, передали до судів. Зараз на розгляді працівників Феміди перебуває три справи. Їх розглядають на Закарпатті, Рівненщині та Львівщині.

Працівниця вишу також зазначила, що на Івано-Франківщині таких судів відбулося два. Обидва позови вишу задовольнили.

Хомут каже, що виш так виконує наказ Міністерства охорони здоров'я про відпрацювання.

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