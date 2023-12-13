Так, врач нарушила подписанное с вузом соглашение. А в соответствии с ней должна была три года отработать по направлению в Шепетовской райбольнице.
Смотрите также Кембриджская международная школа в Украине: здесь получают образование будущего
Выпускницу обязали вернуть вуз 140 тысяч гривен
Как указано в решении Полонского райсуда, в августе 2014 года девушку зачислили в вышеупомянутую вуз на специальность "лечебное дело". Она заключила соглашение с университетом и должна после его завершения, учась на бюджете, отработать три года по направлению.
В июне 2020 года выпускницу направили на работу в Шепетовскую центральную райбольницу терапевтом. Там она проучилась два года в интернатуре. Потом уволилась.
Медуниверситет подал гражданские иски в отношении выпускников, которые отказались отработать три года.
Дело рассматривали в отсутствие врача, ведь она не отозвалась. Судья же постановила взыскать с выпускницы 140,9 тысяч гривен и 2,6 тысяч гривен судебного сбора.
Врач имеет право обжаловать решение и подать апелляцию.
Смотрите также Выпускника украинского вуза обязали уплатить долг на сумму 200 тысяч гривен
В Хмельницкой области обязали вернуть средства еще одного выпускника
- В Хмельницкой области суд обязал еще одного выпускника выплатить Ивано-Франковскому медуниверситету 209 тысяч гривен.
- Все потому, что выпускник не выполнил условия заключенного с вузом договора.
- Он должен отработать три года по направлению.
- Однако в 2020 году продержался на работе в Шепетовской центральной райбольнице врачом-хирургом всего месяц.