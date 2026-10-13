"Ущемление чести и достоинства": как бороться с враждебными трендами с участием учеников в TikTok

Украинские школьники часто участвуют в различных трендах, популярных в TikTok. Не всегда они носят позитивный характер и могут быть оскорбительными.

Так, весной в социальных сетях распространялся тренд, направленный на унижение учителей. Учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу, как бороться с такими "трендами".

Как бороться с враждебными трендами при участии учеников?

Педагог говорит: нужно на реальных примерах разбирать, почему тренд появился, каковы его плюсы и минусы.

Объяснять, что речь идет не только о популярности, контент – это дискредитация своего учителя, одноклассников и вообще обучения,

– подчеркнула она.

И уточнила, что на ее школу в Днепре также распространился этот оскорбительный тренд с видео и фотографиями учителей в TikTok.

И это было очень популярное явление. Но мы фиксировали такие факты и искали авторов. Некоторые дети даже не скрывались за никнеймами,

– призналась учительница.

И добавила, что с такими "трендами" они боролись, проводя разъяснительную работу с детьми, работая с родителями, а также направляя обращения в киберполицию.

Ведь это унижение чести и достоинства учителя, и он имеет право защищаться. У нас есть два открытых разбирательства. Знаю об успешных примерах коллег, которым удалось и судебный процесс выиграть, и донести вредность тренда до родителей. Но это очень-очень медленный процесс,

– отметила педагог.

И добавила, что тоже оказалась в одном из видео не по своей воле. Но ее радует то, что есть дети, которые понимают.

Ко мне подходили и говорили: "Мы видели видео о вас. Мы в шоке. Кто посмел такое сделать? Вы такая хорошая учительница". Даже сами разыскивали, кто же репостил такое видео,

– подытожила она.

Ранее Екатерина Яворская призналась, что самое сложное в профессии педагога.