Все участники НМТ должны знать: когда и где сообщат дату и время тестирования
- Национальный мультитест начнется 20 мая.
- Участники основной сессии получат приглашение с датой, временем и местом тестирования до 10 мая.
20 мая начинается национальный мультитест. Накануне участники получат приглашение на тестирование.
Те, кто проходит проверку знаний в рамках основной сессии, уже до 10 мая смогут загрузить приглашение для участия в мультитесте. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Какую информацию содержит приглашение на тестирование?
В приглашении участники найдут дату и время проведения экзамена. Также там будет указан адрес временного экзаменационного центра, в который надо явиться на тестирование.
Информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной. Ее предоставляют только участникам и участницам НМТ,
– уточняют в Центре.
И просят для безопасности участников тестирования в Украине не называть адреса центров, в которых вы будете сдавать тестирование.
Обратите внимание! На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
О чем напоминают участникам тестирования?
Также не стоит передавать свои данные посторонним лицам. В частности, не распространяйте их онлайн или в телеграмм-каналах.
В УЦОКО также отметили, что приглашения не будут присылать ни sms-сообщениями, ни по электронной почте.
Всю информацию о тестировании участникам надо искать в своих персональных кабинетах. Также в персональном кабинете участника НМТ впоследствии разместят результаты мультитеста.
Важно! У Порядке проведения НМТ указано, что вход в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала тестирования.
Когда завершится допуск к ТЭЦ?
Время начала тестирования будет указано в приглашениях участников. При этом им стоит заранее пересмотреть маршрут проезда и учесть возможные препятствия.
После начала тестирования участников тестирования в аудитории уже не будут допускать.
Что известно об НМТ-2026?
НМТ участники будут сдавать в течение одного дня.
Основная сессия будет в течение 20 мая – 25 июня; дополнительная – с 17 до 24 июля.
Будут проверять знания по 4 предметам. Обязательно – украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.