Всеукраинский марафон по украинскому языку состоится с помощью искусственного интеллекта

1 декабря стартует IV Всеукраинский марафон по украинскому языку. Он состоится с помощью ИИ на платформе Экосистемы наслаждения образовательных потерь.

Участие – бесплатное. Кто может присоединиться и как работать на платформе, читайте дальше.

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Всеукраинский марафон по украинскому языку состоится с помощью ИИ

Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор Сети Украинских Образовательных Хабов Мария Богуслав говорит: команда постоянно работает над внедрением современных технологий в систему образования. А использование ИИ является важным шагом к трансформации образования.

Решение провести в этом году Всеукраинский марафон украинского языка именно с применением этой технологии открывает возможности организовывать разнообразные конкурсы для соискателей образования используя ИИ на постоянной основе,

– отметила она.

Всеукраинский марафон по украинскому языку будет проходить в течение декабря в четыре этапа. Принять участие могут учащиеся 3 – 11 классов школ. Также могут присоединиться и студенты училищ и вузов.

На каждом этапе участники ответят на вопросы онлайн и смогут сразу увидеть свой рейтинг и общую турнирную таблицу всех участников в своей категории.

К слову, организаторами IV Всеукраинского марафона по украинскому языку есть Минобразования Украины, Институт модернизации содержания образования, Ассоциация инновационного и цифрового образования и компания Ubos.

Ожидается, что в марафоне примут участие около 50 тысяч детей и подростков.