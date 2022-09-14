Вступительная кампания продолжается: пока абитуриенты с оккупированных территорий могут подать документы в вузы

Соответствующее письмо из Минобразования уже направили руководителям колледжей, университетов и институтов. Там указаны рекомендации к зачислению абитуриентов.

Важно Сколько выпускников украинских школ поступили на бакалавриат в вузе в 2022 году

Пока поступающие с оккупированных территорий могут подать документы в вузы

Вступительная кампания для выпускников с временно оккупированных территорий продлится до 29 сентября. Подать документы в украинские вузы они могут до 12 часов этого дня.

При этом вузам предоставили возможность без согласования МОН создавать предложения "особого поступления" для абитуриентов на платную форму обучения. Такие выпускники могут подавать документы во время вступительной кампании. Ее сроки согласовывают вузы и поступающие.

Также поступающих могут перевести с платной формы обучения на бюджет, если будет вакансия. Этот перевод продлится до 15:00 30 сентября.

Сколько поступающих уже стали студентами-бакалаврами

По состоянию на 13 сентября более 131 тысячи выпускников школ поступили на бакалавриат в университеты и институты. По государственному и региональному заказу засчитали более 56 тысяч человек, в том числе по квоте-2 – почти 11 тысяч, а на контракт – 75 тысяч абитуриентов.

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По словам главы МОН Сергея Шкарлетта, вузы могут самостоятельно перевести студента-контрактника на бюджетную форму обучения, если есть свободное место, до 21 сентября. Это, прежде всего, студенты-льготники. На контракт студентов будут зачисляться до 30 сентября.

Сколько выпускников школ станут студентами

Шкарлетт также сообщал, что в этом году студентами станут 95% выпускников украинских школ. В общей сложности национальный мультимедийный тест сдали более 200 тысяч выпускников школ.

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