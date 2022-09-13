Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что украинские поступающие в этом году довольно хорошо сдали национальный мультимедийный тест.
Важно Сколько выпускников украинских школ станут студентами в 2022 году
Сколько поступающих уже встали студентами-бакалаврами
По состоянию на 13 сентября более 131 тысячи выпускников школ зачислили на бакалавриат в украинские вузы.
По государственному и региональному заказу зачислили в университеты и институты более 56 тысяч человек, в том числе по квоте-2 – почти 11 тысяч, а на контракт – 75 тысяч поступающих.
При этом, по словам Министра, вузы могут самостоятельно перевести студента-контрактника на бюджетную форму обучения в случае свободного места до 21 сентября. Это, прежде всего, студенты-льготники. Зачисление студентов на контракт завершится 30 сентября.
Больше всего поступающих зачислили в бюджет по следующим специальностям:
- среднее образование;
- медицина;
- компьютерные науки;
- инженерия программного обеспечения;
- филология;
- строительство и гражданская инженерия.
В общей сложности абитуриенты подали в украинские университеты, институты и колледжи более 1,1 миллиона онлайн-заявлений на поступление.
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Сколько выпускников школ станут студентами
Шкарлет заявил, что студентами в 2022 году станут 95% выпускников украинских школ. В общей сложности национальный мультимедийный тест составили более 200 тысяч выпускников школ.
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