Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, що українські вступники цьогоріч доволі добре склали національний мультимедійний тест.
Важливо Скільки випускників українських шкіл стануть студентами у 2022 році
Скільки вступників вже встали студентами-бакалаврами
Станом на 13 вересня понад 131 тисячу випускників шкіл зарахували на бакалаврат в українських виші.
За державним та регіональним замовленням зарахували до університетів та інститутів понад 56 тисяч осіб, зокрема за квотою-2 – майже 11 тисяч, а на контракт – 75 тисяч вступників.
При цьому, за словами міністра, виші можуть самостійно перевести студента-контрактника на бюджетну форму навчання у разі вільного місця до 21 вересня. Це передусім студенти-пільговики. Натомість зарахування студентів на контракт завершиться 30 вересня.
Найбільше вступників зарахували на бюджет за такими спеціальностями:
- середня освіта;
- медицина;
- комп'ютерні науки;
- інженерія програмного забезпечення;
- філологія;
- будівництво та цивільна інженерія.
Загалом абітурієнти подали до українських університетів, інститутів та коледжів понад 1,1 мільйона онлайн-заяв на вступ.
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Скільки випускників шкіл стануть студентами
Шкарлет заявив, що студентами у 2022 році стануть 95% випускників українських шкіл. Загалом національний мультимедійний тест склали понад 200 тисяч випускників шкіл.
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