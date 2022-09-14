Доки вступники з окупованих територій можуть подати документи у виші

Вступна кампанія для випускників з тимчасово окупованих територій триватиме до 29 вересня. Подати документи в українські виші вони можуть до 12 години цього дня.

При цьому вишам надали можливість без погодження МОН створювати пропозиції "особливого вступу" для абітурієнтів на платну форму навчання. Такі випускники можуть подавати документи під час всієї вступної кампанії. Її терміни погоджують виші та вступники.

Також вступників можуть перевести з платної форми навчання на бюджет, якщо буде вакансія. Це переведення триватиме до 15:00 години 30 вересня.

Скільки вступників вже встали студентами-бакалаврами

Станом на 13 вересня понад 131 тисяча випускників шкіл вступила на бакалаврат в університети та інститути. За державним та регіональним замовленням зарахували понад 56 тисяч осіб, зокрема за квотою-2 – майже 11 тисяч, а на контракт – 75 тисяч вступників.

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За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, виші можуть самостійно перевести студента-контрактника на бюджетну форму навчання, якщо є вільне місце, до 21 вересня. Це передусім студенти-пільговики. На контракт студентів зараховуватимуть до 30 вересня.

Скільки випускників шкіл стануть студентами

Шкарлет також повідомляв, що цьогоріч студентами стануть 95% випускників українських шкіл. Загалом національний мультимедійний тест склали понад 200 тисяч випускників шкіл.

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