Вступительная кампания-2023: 10 шагов для поступления в вуз

В Украине даже во время полномасштабной войны идет активная подготовка к вступительной кампании в 2023 году. Какие 10 шагов нужно сделать абитуриенту, чтобы стать студентом вуза, читайте в материале.

МОН уже зарегистрировало Порядок приема на учебу для получения профессионального высшего и высшего образования. Также демоварианты тестов по семи предметам НМТ уже доступны на сайте УЦОКО. А 3 апреля стартовала регистрация для участия в тестировании.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

10 шагов для поступления в вуз в Украине в 2023 году

МОН назвал главные шаги, которые помогут стать студентом в 2023 году.

1. Ключевой инструмент вступительной кампании 2023 года – личный электронный кабинет абитуриента.

2. ЗВО создает консультационный центр приемной комиссии для оказания помощи поступающим во время регистрации личного электронного кабинета и подачи заявлений. Поступающие могут обратиться в консультационный центр любого вуза.

Обратите внимание! Регистрация личных электронных кабинетов начинается 1 июля 2023 года на вебсайте по ссылке. Личные электронные кабинеты абитуриентов работают до 30 ноября.

3. При регистрации личного электронного кабинета абитуриент отмечает следующие данные:

серию и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основу поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ/сертификата ВНО/экзаменационного листка, полученного при регистрации на ЕВИ/ЕФОВ;

тип и номер (серию и номер) документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (в случае отсутствия сертификатов ВНО/сертификата НМТ/экзаменационного листа ЕВИ/ЕФОВ).

4. Если поступающий имеет льготы, он должен обратиться в один из вузов и предоставить документы, подтверждающие право на специальные условия поступления.

Отметим, что в 2023 году сохранены все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.

Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ТОТ, смогут проходить все процедуры вступительной кампании онлайн.

Применение льгот для жителей особо опасных территорий (ОНТ) будет определяться в мае с учетом развития военно-политической ситуации в Украине.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

5. Составить вступительные испытания.

Вступительные испытания в 2023 году

Для получения степеней высшего образования младший бакалавр, бакалавр (магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования (ПЗСО), образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра/образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста/степени):

творческий конкурс – на художественные и спортивные специальности;

НМТ – на все другие специальности;

или собеседования и/или рассмотрение мотивационных писем – при поступлении только на контракт по специальностям, которым оказывают особую поддержку (53 специальности и 11 специализаций).

Творческие конкурсы можно сдавать очно и/или онлайн (по решению учебного заведения; для лиц, зарегистрированных и находящихся на ТОТ, – по обращению поступающего).

НМТ 2023 состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: два предмета из основного блока (украинский язык, математика) и один предмет из дополнительного блока (история Украины, или иностранный язык, или биология, или физика, или химия) по выбору поступающего. НМТ будет проходить в течение одного дня, общая продолжительность тестирования 180 минут, результаты будут известны участнику сразу после его окончания.

Вместо результатов НМТ-2023 можно будет воспользоваться результатами НМТ-2022 или ВНО 2021 или 2020 годов.

Гражданам Польши засчитают результаты матурального экзамена по трем предметам.

Для получения степени высшего образования магистра на основе степени бакалавра (НРК6), степени магистра (образовательно-квалификационного уровня специалиста) (НРК7):

для поступления на специальности отраслей знаний 05 Социальные и поведенческие науки, 07 Управление и администрирование, 08 Право, 28 Публичное управление и администрирование, 29 Международные отношения:

единый вступительный экзамен (ЕВИ 2023) и единственное профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ 2023);

для поступления на специальность 061 Журналистика:

ЕВИ 2023 и ЕФОВ 2023;

или ЕВИ 2023 года и профессиональный экзамен для поступающих, получивших высшее образование степени бакалавра по специальности 061 Журналистика в том же заведении высшего образования;

для поступления на другие специальности:

ЕВИ 2023 и профессиональный экзамен;

для поступления только на контракт по специальностям, которым предоставляется особая поддержка:

в соответствии с Правилами приема можно использовать только результаты профессионального экзамена и/или рассмотрения мотивационных писем.

Регистрация на НМТ, ЕВИ, ЕФОВ

НМТ, ЕВИ, ЕФОВ состоится в два этапа:

основные сессии;

дополнительные сессии.

Участие в НМТ может принять лицо, имеющее ПЗСО или завершающее его получение в 2023 году и зарегистрировавшееся как участник НМТ.

Регистрация для участия в НМТ предполагает:

создание персонального кабинета на вебсайте УЦОКО;

внесение в персональном кабинете личных данных и информации по участию в НМТ;

загрузка в персональном кабинете в электронной форме (сканкопии и/или фотокопии) регистрационных документов;

подтверждение в персональном кабинете желания принять участие в НМТ и отправку с использованием функционала персонального кабинета внесенной информации и копий документов на обработку;

обработку региональным центром предоставленной информации и копий документов;

предоставление участнику НМТ возможности сформировать Сертификат НМТ-2023 в персональном кабинете.

Участие в ЕВИ, ЕФОВ может принять лицо, имеющее высшее образование степени бакалавра или магистра (образовательно-квалификационного уровня специалиста), или завершает его получение в 2023 году и зарегистрировалось – участник ЕВИ, участник ЕФОВ.

Регистрация на ЕВИ и/или ЕФОВ осуществляют приемные комиссии ЗВО.

6. Поступающие смогут подать до двадцати заявлений в совокупности по всем источникам финансирования и основам поступления, из которых не более пяти заявлений – на бюджет.

7. Для поступления на бюджет или для перевода на такие места набрать не менее 130 баллов.

Конкурсный балл для поступления на бюджет или для перевода на такие места не может быть менее 130 баллов.

Конкурсный балл для вступления на контракт ОПО определяет самостоятельно.

Конкурсный балл для поступления на основе ПЗСО и НРК5 по всем источникам финансирования не может быть меньше:

150 баллов для специальностей 221 Стоматология, 222 Медицина, 228 Педиатрия области знаний 22 Здравоохранение;

140 баллов (120 баллов для вступления на контракт) для специальностей отраслей знаний 08 Право, 28 Публичное управление и администрирование, 29 Международные отношения, специальности 226 Фармация, промышленная фармация.

8. Получить рекомендацию по учебе.

Статусы заявления в личном электронном кабинете поступающего может принимать следующие значения:

"Рекомендовано к зачислению (учеба по государственному (региональному) заказу)" – поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на учебу по государственному или региональному заказу;

"Рекомендовано к зачислению (учеба за средства физических и/или юридических лиц)" – поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на учебу за средства физических и/или юридических лиц.

9. Подтвердите свой выбор в электронном кабинете.

Лица, которым поступило сообщение в личном электронном кабинете поступающего о получении рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа (получившие информацию с официального вебсайта высшего образования), в соответствующие сроки должны подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете с наложением квалифицированной электронной подписи или лично в учебном заведении.

10. Заключить договор об обучении по ЗВО.

Основанием для зачисления на обучение является подтверждение выбора места обучения, выполнения требований к зачислению и заключению договора об учебе в ЗВО. Договор об обучении может быть заключен дистанционно с наложением квалифицированных электронных подписей.

В случае зачисления на обучение за счет средств физических и/или юридических лиц дополнительно заключается договор между учреждением высшего образования и физическим (юридическим) лицом.

Лица, местожительство которых зарегистрировано (задекларировано) на ТОТ и которые находятся на ней, могут заключить договор об учебе в ЗВО в течение трех месяцев после начала обучения.

Прием на учебу в высшие военные учебные заведения, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения, военные учебные подразделения заведений высшего образования будут проведены по собственным Правилам приема.