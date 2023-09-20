Учебный год в профтехах стартовал, вступительная кампания продолжается: что должны знать ученики
20 сентября 2023, 13:40Читати новину українською
Источник:Минобразования Украины
Вступительную кампанию в училищах Украины продлили до 1 октября. Все же учеба в профтехах стартовала 1 сентября.
Минобразования подготовило рекомендации по организации безопасного обучения в условиях военного положения. Что должны знать ученики, читайте дальше.
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Что должны знать ученики профтехов об учебном году
Так МОН рекомендует и предупреждает:
- очная учеба может происходить только в учебных заведениях, которые имеют укрытия и расположены в безопасном регионе;
- теорию можно излагать дистанционно с использованием платформы "Профессиональное образование онлайн";
- если укрытие не вмещает всех учеников и работников одновременно, очное обучение следует организовать посменно;
- практические занятия будут проводить в мастерских, лабораториях и на предприятиях. Если такой возможности нет – в мастерских и лабораториях других профтехов или онлайн. Часть практики, которую невозможно выполнить, следует перенести на период после окончания военного положения.
- если организация обучения в училище невозможна из-за военных действий, следует заключить соглашения о сотрудничестве с учреждениями-партнерами, согласовав это решение с местными органами управления образованием;
- для студентов с особыми образовательными потребностями должны быть разработаны индивидуальные учебные планы;
- для психологической поддержки учеников и преподавателей следует организовать специальные мероприятия и тренинги, а также тренировки в случае чрезвычайных ситуаций.
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Вступительная кампания 2023 к профтехам продолжили
- Вступительную кампанию 2023 года в учреждения профтехобразования Украины продолжили.
- Она продлится до 1 октября.
- В МОН подчеркивают: прежде всего, нужно создать комфортные и беспрепятственные условия для поступления всех желающих в профтехи.
- Подробнее об условиях поступления в учреждения профессионального образования можно узнать за ссылкой.