Міносвіти натомість підготувало рекомендації щодо організації безпечного навчання в умовах воєнного стану. Що мають знати учні, читайте далі.
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Що мають знати учні профтехів про навчальний рік
Так МОН рекомендує та попереджає:
- очне навчання може відбуватися тільки в закладах освіти, які мають укриття і розташовані у безпечному регіоні;
- теорію можна викладати дистанційно з використанням платформи "Професійна освіта онлайн";
- якщо укриття не вміщає усіх учнів і працівників одночасно, очне навчання треба організувати позмінно;
- практичні заняття проводитимуть у майстернях, лабораторіях і на підприємствах. Якщо такої можливості немає – у майстернях і лабораторіях інших профтехів або онлайн. Частину практики, яку неможливо виконати, варто перенести на період після закінчення воєнного стану.
- якщо організація навчання в училищі неможлива через воєнні дії, варто укласти угоди про співробітництво із закладами-партнерами, узгодивши це рішення з місцевими органами управління освітою;
- для студентів з особливими освітніми потребами мають бути розроблені індивідуальні навчальні плани;
- для психологічної підтримки учнів і викладачів потрібно організувати спеціальні заходи і тренінги, а також тренування у разі надзвичайних ситуацій.
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Вступну кампанію 2023 до профтехів продовжили
- Вступну кампанію 2023 року до закладів профтехосвіти України продовжили.
- Вона триватиме до 1 жовтня.
- У МОН наголошують: перш за все треба створити комфортні та безперешкодні умови для вступу всіх охочих до профтехів.
- Докладніше про умови вступу до закладів професійної освіти можна дізнатися за посиланням.