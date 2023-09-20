Минобразования подготовило рекомендации по организации безопасного обучения в условиях военного положения. Что должны знать ученики, читайте дальше.

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Что должны знать ученики профтехов об учебном году

Так МОН рекомендует и предупреждает:

очная учеба может происходить только в учебных заведениях, которые имеют укрытия и расположены в безопасном регионе;

теорию можно излагать дистанционно с использованием платформы "Профессиональное образование онлайн";

если укрытие не вмещает всех учеников и работников одновременно, очное обучение следует организовать посменно;

практические занятия будут проводить в мастерских, лабораториях и на предприятиях. Если такой возможности нет – в мастерских и лабораториях других профтехов или онлайн. Часть практики, которую невозможно выполнить, следует перенести на период после окончания военного положения.

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если организация обучения в училище невозможна из-за военных действий, следует заключить соглашения о сотрудничестве с учреждениями-партнерами, согласовав это решение с местными органами управления образованием;

для студентов с особыми образовательными потребностями должны быть разработаны индивидуальные учебные планы;

для психологической поддержки учеников и преподавателей следует организовать специальные мероприятия и тренинги, а также тренировки в случае чрезвычайных ситуаций.

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