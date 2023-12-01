В Украине завершилась вступительная кампания 2023 года
1 декабря 2023, 11:13Читати новину українською
Источник:Минобразования Украины
В Украине 30 ноября официально завершилась вступительная кампания в 2023 году. Сегодня подать заявления на поступление уже невозможно,
Электронные кабинеты поступающих в этом году уже не работают.
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В Украине завершилась вступительная кампания 2023 года
В Минобразования также напоминают поступающим:
- если вы планируете вступать в ЗВО в 2024 году, вы должны создать новый электронный кабинет.
К слову, подробную информацию о вступительной кампании 2024 года, регистрации кабинетов и подачи заявлений будут размещать здесь.
О результатах нынешней кампании МОН еще обещает рассказать.
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Как проходила вступительная кампания – 2023
- В 2023 году большинство абитуриентов поступало в вузы Украины по результатам НМТ.
- Мультитест содержал задания по трем предметам: двум обязательным – украинскому языку, математике – и одному на выбор.
- Тестирование проводилось в Украине и за рубежом.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты.