Сколько студентов в Украине в 2023 году поступили на бюджет, а сколько – на контракт

12 декабря 2023, 17:53
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Михаил Винницкий

В Украине в конце ноября официально завершилась вступительная кампания этого года. Так, в 2023 году на бакалавриат всего поступило 267 тысяч абитуриентов.

Из них 67 тысяч – на бюджетные места, 200 тысяч – на контрактную форму. Заместитель главы МОН Михаил Винницкий заявил, что в нашем государстве система распределения госзаказа является неправильной.

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Сколько студентов в 2023 году поступило на бюджет и контракт

Так, обучение 25% нынешних поступающих государство оплачивает на 100%. Соответственно получение образования 75% – не оплачивает вообще.

Это неправильно. Такое распределение не обеспечивает доступность высшего образования,
– заметил чиновник.

И добавил, что такое распределение также не способствует развитию ІТ-индустрии, а государство должно поддержать ІТ-образование финансово.

Винницкий также сообщил, что в этом году поступающие подали на специальность "Компьютерные науки" более 30 тысяч заявлений. Места на бюджете получили 3755 человек – примерно 12%. Похожая ситуация с другими ІТ-специальностями: инженерия программного обеспечения, прикладная математика, кибербезопасность.

Поэтому чиновник анонсировал изменение подхода к финансированию высшего образования в Украине. В частности, с сентября 2024 года вступит в силу система грантов для новых поступающих.

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Что известно о введении системы грантов на обучение

  • МОН планирует ввести госзаказ на основные специальности и финансировать другие с помощью грантов.
  • Систему грантов планируют воплотить в жизнь с сентября 2024 года.
  • В ее рамках абитуриенты будут получать определенную сумму средств на обучение.
  • Она будет зависеть в частности от результата НМТ.
  • Эти деньги поступающий потратит на оплату обучения по выбранной специальности в выбранном вузе.
  • Льготники будут иметь 100%-ное право на получение гранта.
  • Сколько средств и кому будут выплачивать, будет определять Кабмин.
Автор: Марія Волошин