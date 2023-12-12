Из них 67 тысяч – на бюджетные места, 200 тысяч – на контрактную форму. Заместитель главы МОН Михаил Винницкий заявил, что в нашем государстве система распределения госзаказа является неправильной.
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Сколько студентов в 2023 году поступило на бюджет и контракт
Так, обучение 25% нынешних поступающих государство оплачивает на 100%. Соответственно получение образования 75% – не оплачивает вообще.
Это неправильно. Такое распределение не обеспечивает доступность высшего образования,
– заметил чиновник.
И добавил, что такое распределение также не способствует развитию ІТ-индустрии, а государство должно поддержать ІТ-образование финансово.
Винницкий также сообщил, что в этом году поступающие подали на специальность "Компьютерные науки" более 30 тысяч заявлений. Места на бюджете получили 3755 человек – примерно 12%. Похожая ситуация с другими ІТ-специальностями: инженерия программного обеспечения, прикладная математика, кибербезопасность.
Поэтому чиновник анонсировал изменение подхода к финансированию высшего образования в Украине. В частности, с сентября 2024 года вступит в силу система грантов для новых поступающих.
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Что известно о введении системы грантов на обучение
- МОН планирует ввести госзаказ на основные специальности и финансировать другие с помощью грантов.
- Систему грантов планируют воплотить в жизнь с сентября 2024 года.
- В ее рамках абитуриенты будут получать определенную сумму средств на обучение.
- Она будет зависеть в частности от результата НМТ.
- Эти деньги поступающий потратит на оплату обучения по выбранной специальности в выбранном вузе.
- Льготники будут иметь 100%-ное право на получение гранта.
- Сколько средств и кому будут выплачивать, будет определять Кабмин.