З них 67 тисяч – на бюджетні місця, 200 тисяч – на контрактну форму. Заступник очільника МОН Михайло Винницький натомість заявив, що в нашій державі система розподілу держзамовлення є неправильною.

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Скільки студентів у 2023 році вступили на бюджет і контракт

Так, навчання 25% цьогорічних вступників держава оплачує на 100%. Відповідно здобуття освіти 75% – не оплачує взагалі.

Це неправильно. Такий розподіл не забезпечує доступність вищої освіти,

– зауважив посадовець.

І додав, що такий розподіл також не сприяє розвитку ІТ-індустрії, а держава має підтримати ІТ-освіту фінансово.

Винницький також повідомив, що цьогоріч вступники подали на спеціальність "Комп'ютерні науки" понад 30 тисяч заяв. Місця на бюджеті отримали 3755 осіб – приблизно 12%.

Схожа ситуація з іншими ІТ-спеціальностями: інженерія програмного забезпечення, прикладна математика, кібербезпека.

Тому посадовець анонсував зміну підходу до фінансування вищої освіти в Україні. Зокрема, з вересня 2024 року набуде чинності система грантів для нових вступників.

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Що відомо про запровадження системи грантів на навчання