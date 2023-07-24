В Украине существенно меняются цены на обучение в вузах

В Украине продолжается вступительная кампания в 2023 году. Абитуриенты активно подают заявления в избранные вузы и колледжи.

В Госстате информировали, что высшее образование в Украине в прошлом году выросло в цене на 7,2%. То есть условный годовой контракт на обучение в ЗВО стоимостью 25 тысяч гривен должен подорожать до 26,8 тысяч гривен.

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Какая динамика стоимости обучения 2023

Динамика 2023 года станет понятна в сентябре, когда Госстат учтет новые ценники украинских вузов. Однако предполагают, что подорожание будет ощутимым. В среднем цены поползут вверх на 10 – 20%. При этом цены на обучение в разных вузах могут существенно отличаться. К примеру, в Киево-Могилянской академии за обучение на определенной специальности придется отдать больше – от 28% до 82%. В ЗВО Харькова стоимость обучения почти не изменилась. Растет в Украине и стоимость обучения в магистратуре. Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях. Если обобщить предложения обучения по контракту, они находятся в пределах 27 – 120 тысяч гривен в год. Примерная средняя стоимость проанализированных предложений — 49 тысяч гривен.

На рост цен на обучение оказывает влияние повышенный спрос. Ведь многие мужчины призывного возраста спешат стать студентами и получить отсрочку от мобилизации. Даже те, кто уже давно получил диплом бакалавра, сейчас охотно поступает в магистратуру.

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Вступительная кампания – 2023: кратко