В Украине существенно меняются цены на обучение в вузах
Источник:thepage.ua
В Украине продолжается вступительная кампания в 2023 году. Абитуриенты активно подают заявления в избранные вузы и колледжи.
В Госстате информировали, что высшее образование в Украине в прошлом году выросло в цене на 7,2%. То есть условный годовой контракт на обучение в ЗВО стоимостью 25 тысяч гривен должен подорожать до 26,8 тысяч гривен.
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Какая динамика стоимости обучения 2023
Динамика 2023 года станет понятна в сентябре, когда Госстат учтет новые ценники украинских вузов. Однако предполагают, что подорожание будет ощутимым. В среднем цены поползут вверх на 10 – 20%. При этом цены на обучение в разных вузах могут существенно отличаться.
К примеру, в Киево-Могилянской академии за обучение на определенной специальности придется отдать больше – от 28% до 82%. В ЗВО Харькова стоимость обучения почти не изменилась. Растет в Украине и стоимость обучения в магистратуре.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.
Если обобщить предложения обучения по контракту, они находятся в пределах 27 – 120 тысяч гривен в год. Примерная средняя стоимость проанализированных предложений — 49 тысяч гривен.
На рост цен на обучение оказывает влияние повышенный спрос. Ведь многие мужчины призывного возраста спешат стать студентами и получить отсрочку от мобилизации. Даже те, кто уже давно получил диплом бакалавра, сейчас охотно поступает в магистратуру.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.