Завершается прием заявлений в вузы: Лисовой обратился к абитуриентам

В Украине в 18:00 31 июля завершится прием заявлений в вузы на бюджет. А также контракт для поступления на бакалавра, младшего бакалавра, магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений.

После ЗВО могут производить дополнительный набор только на контракт. Так что поступающим советуют не откладывать подачу заявлений на последние часы.

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Сегодня завершается прием заявлений в ЗВО

Глава Минобразования Оксен Лисовой напомнил: включительно до 5 августа в электронном кабинете абитуриенты получат ответ о зачислении в бюджет.

Если в одном из заявлений статус изменится из "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", это означает, что вы получили свое бюджетное место,

– уточнил министр.

В таком случае, по его словам, поступающий до 18:00 8 августа должен подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению. Причислить в учебное заведение поступающего должны до 10 августа.

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Предоставление рекомендаций на контракт начнется с 9 августа. Получить рекомендацию можно по любому количеству заявлений. Зачисление в учебное заведение – до 30 августа.

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Вступительная кампания – 2023: кратко