Поступающим в вузы стоит отслеживать статус поданных заявлений

Каждое электронное заявление, которое поступающий подает в вуз, имеет определенный статус. Последний меняется после обработки заявления приемными комиссиями.

Поэтому абитуриентам стоит обязательно просматривать статусы на сайте Вступ.ОСВИТА.UA или в электронных кабинетах.

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Что должны помнить поступающие в вузы о поданных заявлениях

Сейчас нужно обратить особое внимание на статус "Требует уточнения абитуриентом". Он означает, что вуз принял заявление к рассмотрению, но есть данные, которые надо уточнить.

Какая именно информация требует уточнения, отмечает учебное заведение. Это могут быть неправильно загруженные скан-копии документов, неполная контактная информация и тому подобное.

Поступающим, заявления которых требуют уточнения, надо обратиться в заведение, что обнаружил неточности, и предоставить необходимую информацию. Или внести необходимые изменения в электронном кабинете.

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Статус "Рекомендовано к зачислению" появится не позднее чем в 18 часов 5 августа 2024 года у тех абитуриентов, которые пройдут конкурсный отбор и получат рекомендации к зачислению на бюджет.

В таком случае поступающему, который рекомендован на бюджет, необходимо до 18.00 8 августа выполнить требования к зачислению.

После этого статус заявления должен измениться на "Включено в приказ" – то есть абитуриент зачислен на обучение в ЗВО.