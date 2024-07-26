Фамилии поступающих с ВОТ шифруют, – Лубинец

26 июля 2024, 09:25
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Дмитрий Лубинец

Фамилии поступающих в украинские высшие учебные заведения с временно оккупированных территорий шифруют. Это делают ради безопасности абитуриентов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что фамилии абитуриентов, местом регистрации которых является ВОТ или которые переселились с ВОТ после 24 февраля 2022 года, шифруют во всех информационных системах, которые используют для обработки вступительных документов.

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Почему фамилии поступающих с ВОТ шифруют

По словам Лубинца, такое шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности и помогает избежать возможных рисков.

Дешифровать такую информацию невозможно, поэтому представители оккупационной власти не смогут идентифицировать, что это за человек. Поэтому абитуриенты с ВОТ могут быть спокойными в процессе поступления в учреждения высшего образования Украины,
– подчеркнул он.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Он посоветовал в случае возникновения проблем с поступлением обращаться в Офис омбудсмена по номерам: 0 800 501 720, 044 299 74 08, или на e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua.

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Как поступают на магистратуру абитуриенты с ВОТ

  • Минобразования Украины урегулировало вопрос получения степени магистра для поступающих с ВОТ и лиц из населенных пунктов, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия.
  • Выпускники-бакалавры с этих территорий могут поступать в магистратуру без сдачи ЕФВВ и/или ЕВИ.
  • И это в случае, если они поступают в тот же вуз, где получили степень бакалавра и на специальности, которым государство оказывает особую поддержку.
Автор: Марія Волошин