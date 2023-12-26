Украинские учебные заведения больше не будут осуществлять набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Соответствующую норму содержит закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Он вступит в силу 27 декабря 2023 года.

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В Украине больше не будут набирать младших бакалавров

Соответствующую норму закона будут применять с 2024 года.

Напомним, что ранее Минобразования и Образовательный комитет Верховной Рады взялись за реформирование системы вузов. Отдельные изменения предполагали ликвидацию определенных образовательных уровней.

Отметим, что "младший бакалавр" – это "короткий цикл" высшего образования. Объем обучающей программы составлял только 120 кредитов, в отличие от 180 – 240, которые нужны для бакалавра. Чиновники при этом считали эту степень одной из самых противоречивых частей высшего образования в Украине.

Что известно о вступительной кампании 2024 года

В следующем году абитуриенты будут поступать в ЗВО по результатам НМТ.

Он будет состоять из 4 предметов: 3 обязательных и 1 по выбору.

Обязательны украинский язык, математика и история Украины.

Заметим также, что к выборочным прибавят украинскую литературу и географию.

НМТ будет проходить в течение одного дня из соображений безопасности.

Схема сборки НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.

Условия приема в высшие образования Украины Минобразования планирует обнародовать в январе 2024 года.