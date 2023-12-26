Відповідну норму містить закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року". Він набуде чинності 27 грудня 2023 року.
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В Україні більше не набиратимуть молодших бакалаврів
Відповідну норму закону застосовуватимуть з 2024 року.
Зазначимо, що раніше Міносвіти та Освітній комітет Верховної Ради взялися за реформування системи вишів. Окремі зміни передбачали ліквідацію певних освітніх рівнів.
Зазначимо, що "молодший бакалавр" – це "короткий цикл" вищої освіти. Обсяг навчальної програми становив тільки 120 кредитів, на відміну від 180 – 240, які потрібні для бакалавра. Посадовці при цьому вважали цей ступінь однією з найсуперечливіших частин вищої освіти в Україні.
Що відомо про вступну кампанію 2024 року
- Наступного року абітурієнти вступатимуть до ЗВО за результатами НМТ.
- Він складатиметься вже з 4 предметів: 3 обов'язкових та 1 на вибір.
- Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.
- Зауважимо також, що до вибіркових додадуть також українську літературу та географію.
- НМТ відбуватиметься протягом одного дня з міркувань безпеки.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.
- Умови прийому до закладів вищої освіти України Міносвіти планує оприлюднити в січні 2024 року.