Відповідну норму містить закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року". Він набуде чинності 27 грудня 2023 року.

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В Україні більше не набиратимуть молодших бакалаврів

Відповідну норму закону застосовуватимуть з 2024 року.

Зазначимо, що раніше Міносвіти та Освітній комітет Верховної Ради взялися за реформування системи вишів. Окремі зміни передбачали ліквідацію певних освітніх рівнів.

Зазначимо, що "молодший бакалавр" – це "короткий цикл" вищої освіти. Обсяг навчальної програми становив тільки 120 кредитів, на відміну від 180 – 240, які потрібні для бакалавра. Посадовці при цьому вважали цей ступінь однією з найсуперечливіших частин вищої освіти в Україні.

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Що відомо про вступну кампанію 2024 року