Соответствующую норму содержит закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Он вступит в силу 27 декабря 2023 года.

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В Украине больше не будут набирать младших бакалавров

Соответствующую норму закона будут применять с 2024 года.

Напомним, что ранее Минобразования и Образовательный комитет Верховной Рады взялись за реформирование системы вузов. Отдельные изменения предполагали ликвидацию определенных образовательных уровней.

Отметим, что "младший бакалавр" – это "короткий цикл" высшего образования. Объем обучающей программы составлял только 120 кредитов, в отличие от 180 – 240, которые нужны для бакалавра. Чиновники при этом считали эту степень одной из самых противоречивых частей высшего образования в Украине.

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Что известно о вступительной кампании 2024 года