Обнародовали коэффициенты для специальностей при поступлении в университеты

Недавно министерство образования и науки Украины обнародовало значение весовых коэффициентов. Их будут применять для каждой специальности при поступлении в вузы.

В 2024 году для конкурсного отбора будут засчитывать баллы НМТ по украинскому языку (первый предмет), математике (второй предмет), истории Украины (третий предмет) и одного предмета на выбор абитуриента.

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Обнародовали коэффициенты для специальностей при поступлении в ЗВО

Для поступающих на творческие или спортивные специальности будут засчитывать результаты творческого конкурса, который тоже имеет неотрицательный весовой коэффициент.

Отметим, что любая комбинация выбранных абитуриентом предметов позволит ему поступить на любую специальность с тем предметом, который он выбрал.

Все же, выбирая четвертый предмет для сдачи НМТ, абитуриенту стоит учитывать установленные МОН коэффициенты, которые будут применять для каждой из специальностей.

Суть применения коэффициентов заключается в предоставлении результатам по предметам НМТ большего веса при поступлении на родственную предмету специальность.

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Так, если вы поступаете на юридическое направление, наибольший вес будет иметь результат по иностранному языку, при поступлении на ИТ-специальности – по физике, а при поступлении на медицинские специальности – результат по биологии и тому подобное.

Заранее ознакомившись с весовыми коэффициентами, абитуриенты смогут определить, результаты какого предмета являются более приоритетными для поступления на ту или иную специальность.

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Можно ли изменить данные на НМТ-2024