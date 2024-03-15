Вступительная кампания 2024: как найти нужную специальность в вузах

В Украине на днях стартовала регистрация на национальный мультипредметный тест. Его результаты будут нужны всем поступающим, чтобы получить студенческий билет украинского вуза.

Поэтому одиннадцатиклассники не только готовятся к сдаче НМТ-2024, но и ищут желанную специальность в различных вузах Украины. Найти вузы, которые готовят специалистов по выбранной специальности можно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

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Как и где искать конкретную специальность в вузе

Чтобы узнать, какие вузы в Украине учат по определенной специальности или профессии, необходимо выполнить три действия:

Зайти на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) и выбрать "Реестр субъектов образовательной деятельности".



ЕГЭБО / скриншот с сайта

2. Нажать на кнопку "Расширенный поиск" на открывшейся странице,.

Шаг второй / скриншот с сайта ЕГЭБО

3. Заполнить необходимые поля в форме "Поиск по специальностям" или "Поиск по профессиям" и нажать кнопку "Поиск".



Шаг третий / скриншот с сайта ЕГЭБО

Далее нужно выбрать из списка то или иное учебное заведение и узнать всю необходимую вам информацию.

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням.

На что обратить внимание

При поиске специальностей стоит обратить внимание на то, что можно выбрать различные типы данных:

соискатели образования – подскажут, сколько студентов учится по этой специальности в ЗВО;

лицензии высшего, профессионального предвысшего, последипломного образования – подскажут, какие заведения имеют лицензии на подготовку по выбранной специальности;

образовательные программы – подскажут, какие образовательные программы имеют заведения по выбранной специальности.

На портале ЕГЭБО можно найти и другую полезную информацию для абитуриентов:

конкурсные предложения;

рейтинговые списки и тому подобное.

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