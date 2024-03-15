Вступительная кампания 2024: как найти нужную специальность в вузах
Источник:РБК-Украина
В Украине на днях стартовала регистрация на национальный мультипредметный тест. Его результаты будут нужны всем поступающим, чтобы получить студенческий билет украинского вуза.
Поэтому одиннадцатиклассники не только готовятся к сдаче НМТ-2024, но и ищут желанную специальность в различных вузах Украины. Найти вузы, которые готовят специалистов по выбранной специальности можно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).
Смотрите также Куда обращаться, если возникли проблемы с регистрацией на НМТ
Как и где искать конкретную специальность в вузе
Чтобы узнать, какие вузы в Украине учат по определенной специальности или профессии, необходимо выполнить три действия:
- Зайти на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) и выбрать "Реестр субъектов образовательной деятельности".
2. Нажать на кнопку "Расширенный поиск" на открывшейся странице,.
Шаг второй / скриншот с сайта ЕГЭБО
3. Заполнить необходимые поля в форме "Поиск по специальностям" или "Поиск по профессиям" и нажать кнопку "Поиск".
Шаг третий / скриншот с сайта ЕГЭБО
Далее нужно выбрать из списка то или иное учебное заведение и узнать всю необходимую вам информацию.
Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням.
На что обратить внимание
При поиске специальностей стоит обратить внимание на то, что можно выбрать различные типы данных:
- соискатели образования – подскажут, сколько студентов учится по этой специальности в ЗВО;
- лицензии высшего, профессионального предвысшего, последипломного образования – подскажут, какие заведения имеют лицензии на подготовку по выбранной специальности;
- образовательные программы – подскажут, какие образовательные программы имеют заведения по выбранной специальности.
На портале ЕГЭБО можно найти и другую полезную информацию для абитуриентов:
- конкурсные предложения;
- рейтинговые списки и тому подобное.
Ранее мы рассказывали, как получить комплексное образование международного уровня. Как также при этом овладеть английским языком на высоком уровне, читайте по ссылке.