Куда можно поступить, если не сдал НМТ–2024

8 июля 2024, 18:17
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Источник:

Osvita.ua

В 2024 году все поступающие, которые хотят стать студентами вузов в Украине, должны предоставить результаты НМТ. Правило не касается только некоторых льготных категорий абитуриентов.

Однако есть участники, которые провалили нынешнее тестирование и не набрали пороговые баллы по всем четырем предметам. Соответственно они не могут принять участие во вступительной кампании в ЗВО в этом году.

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Куда поступить без результатов НМТ

Подать для поступления можно не только результаты мультитеста за этот год, но и за 2023 и 2022, а также результаты ВНО 2021 года. Однако поступить можно не только в ЗВО, в частности, если не сдал НМТ.

  • Поступление в колледжи

Без результатов НМТ можно поступить в колледжи. За три года (преимущественно 2 года 10 месяцев) можно получить образовательную степень "профессиональный младший бакалавр", получив специальность, выбранную при поступлении. После можно поступить в вуз на сокращенный срок обучения.

Для поступления в колледж надо сдать творческий конкурс (на определенные специальности) или пройти индивидуальное собеседование в учебном заведении. В некоторых колледжах это может быть устный экзамен, в некоторых – тестирование по определенным предметам и тому подобное.

Поступающие, которые планируют учиться исключительно на контракте, могут поступить только по результатам рассмотрения мотивационного письма.

Подать заявления о поступлении в колледжи абитуриенты могут с 5 до 22 июля.

Также возможен дополнительный набор на контракт при условии зачисления не позднее, чем 31 октября.

  • Поступление в профтехи

Также без результатов НМТ можно поступить в учреждения профессионально-технического образования и за год-полтора получить первую профессию.

Для конкурсного отбора, этапы которого каждый профтех определяет самостоятельно, обычно используют школьное свидетельство об образовании (аттестат). Рейтинг поступающих формируют по результатам среднего балла документа.

  • Gap year

Gap year или Post Graduate year – это "свободный" год между выпуском из школы и поступлением в вуз. Эта практика популярна в Европе и США. Этот год используют как перерыв между переходом от одного типа обучения к другому. В это время поступающий может подумать и определить, чем хочет заниматься в жизни. За этот год выпускник может путешествовать, заниматься изучением нового или волонтерством и тому подобное.

Существуют и специальные программы для проведения gap year. Они обычно длятся от семестра до года и дают возможность участнику поехать на обучение за границу.

Автор: Марія Волошин