Куда можно поступить, если не сдал НМТ–2024

В 2024 году все поступающие, которые хотят стать студентами вузов в Украине, должны предоставить результаты НМТ. Правило не касается только некоторых льготных категорий абитуриентов.

Однако есть участники, которые провалили нынешнее тестирование и не набрали пороговые баллы по всем четырем предметам. Соответственно они не могут принять участие во вступительной кампании в ЗВО в этом году.

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Куда поступить без результатов НМТ

Подать для поступления можно не только результаты мультитеста за этот год, но и за 2023 и 2022, а также результаты ВНО 2021 года. Однако поступить можно не только в ЗВО, в частности, если не сдал НМТ.

Поступление в колледжи

Без результатов НМТ можно поступить в колледжи. За три года (преимущественно 2 года 10 месяцев) можно получить образовательную степень "профессиональный младший бакалавр", получив специальность, выбранную при поступлении. После можно поступить в вуз на сокращенный срок обучения.

Для поступления в колледж надо сдать творческий конкурс (на определенные специальности) или пройти индивидуальное собеседование в учебном заведении. В некоторых колледжах это может быть устный экзамен, в некоторых – тестирование по определенным предметам и тому подобное.

Поступающие, которые планируют учиться исключительно на контракте, могут поступить только по результатам рассмотрения мотивационного письма.

Подать заявления о поступлении в колледжи абитуриенты могут с 5 до 22 июля.

Также возможен дополнительный набор на контракт при условии зачисления не позднее, чем 31 октября.

Поступление в профтехи

Также без результатов НМТ можно поступить в учреждения профессионально-технического образования и за год-полтора получить первую профессию.

Для конкурсного отбора, этапы которого каждый профтех определяет самостоятельно, обычно используют школьное свидетельство об образовании (аттестат). Рейтинг поступающих формируют по результатам среднего балла документа.

Gap year

Gap year или Post Graduate year – это "свободный" год между выпуском из школы и поступлением в вуз. Эта практика популярна в Европе и США. Этот год используют как перерыв между переходом от одного типа обучения к другому. В это время поступающий может подумать и определить, чем хочет заниматься в жизни. За этот год выпускник может путешествовать, заниматься изучением нового или волонтерством и тому подобное.

Существуют и специальные программы для проведения gap year. Они обычно длятся от семестра до года и дают возможность участнику поехать на обучение за границу.