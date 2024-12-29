Какие самые популярные специальности среди поступающих в 2024 году

Больше всего заявлений поступающие в вузы в 2024 году подали на специальности "Психология" и "Менеджмент". Всего более 54 тысяч на каждую.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные вступительной кампании, которые обнародовало Министерство образования и науки Украины.

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Какие специальности самые популярные среди поступающих

Также достаточно популярными среди поступающих были такие специальности:

"Филология" (более 45 тысяч заявлений);

"Право" (44 тысячи заявлений);

"Компьютерные науки" (более 36 тысяч заявлений поступающих).

Среди поступающих на бюджет по открытым конкурсным предложениям самыми популярными были "Филология", "Менеджмент", "Психология".

Среди поступающих на бюджет по фиксированным конкурсным предложениям – "Дизайн", "Физическая культура и спорт", "Архитектура и градостроительство".

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Среди контрактников, которые претендовали на грант, самыми популярными специальностями по количеству поданных заявлений были:

"Психология";

"Право";

"Компьютерные науки".



Самые популярные специальности 2024 / МОН

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