В Минобразования озвучили вероятное количество нынешних абитуриентов

В Украине активно продолжается регистрация на НМТ, результаты которого нужны для поступления в вузы. Министерство образования и науки Украины ожидает, что в 2024 году в украинские вузы будет поступать примерно 260 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. В прошлом году студентами вузов в нашем государстве стали более 260 тысяч человек.

Смотрите также Какими будут весовые коэффициенты баллов по предметам НМТ-2024

Сколько поступающих будет в 2024 году

Винницкий отметил, что такое количество лиц должно поступать в высшие учебные заведения в Украине и в этом году.

Чиновник также отметил, что в прошлом году 20 тысяч абитуриентов писали национальный мультитест за рубежом.

А сейчас мы видим достаточно большое количество абитуриентов, которые возвращаются из-за границы. Мы обеспечиваем большое количество тестовых центров за рубежом, в основных городах скопления наших граждан, но предполагаем, что их будет несколько меньше, чем в прошлом году,

– сообщил заместитель главы МОН.

Напомним, что в 2023 году, по данным Минобразования, на бакалавриат в ЗВО Украины поступило 267 тысяч абитуриентов. Из них 67 тысяч – на бюджетные места, 200 тысяч – на контрактную форму.

Смотрите также Когда участники НМТ-2024 узнают дату и место тестирования

Что стоит знать о вступительной кампании 2024 года