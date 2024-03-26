В Минобразования озвучили вероятное количество нынешних абитуриентов
Источник:Украинское радио
В Украине активно продолжается регистрация на НМТ, результаты которого нужны для поступления в вузы. Министерство образования и науки Украины ожидает, что в 2024 году в украинские вузы будет поступать примерно 260 тысяч человек.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. В прошлом году студентами вузов в нашем государстве стали более 260 тысяч человек.
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Сколько поступающих будет в 2024 году
Винницкий отметил, что такое количество лиц должно поступать в высшие учебные заведения в Украине и в этом году.
Чиновник также отметил, что в прошлом году 20 тысяч абитуриентов писали национальный мультитест за рубежом.
А сейчас мы видим достаточно большое количество абитуриентов, которые возвращаются из-за границы. Мы обеспечиваем большое количество тестовых центров за рубежом, в основных городах скопления наших граждан, но предполагаем, что их будет несколько меньше, чем в прошлом году,
– сообщил заместитель главы МОН.
Напомним, что в 2023 году, по данным Минобразования, на бакалавриат в ЗВО Украины поступило 267 тысяч абитуриентов. Из них 67 тысяч – на бюджетные места, 200 тысяч – на контрактную форму.
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Что стоит знать о вступительной кампании 2024 года
- в 2024 году все поступающие могут стать студентами вузов по результатам национального мультипредметного теста.
- Он в этом году будет содержать уже 4 предмета для сдачи.
- Три будут обязательными – украинский язык, математика, история Украины – и один можно будет выбрать.
- В рамках вступительной кампании также воплотят в жизнь определенные изменения.
- В частности, абитуриенты будут получать гранты на получение высшего образования.
- Сумма средств от государства будет зависеть от количества баллов, полученных на НМТ.
- Сейчас активно продолжается регистрация на тестирование. Стать его участником можно еще до 11 апреля включительно.