Военные ЗВО Украины получили большое количество заявок на поступление, –Сирский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил лицеистов, курсантов, слушателей и преподавателей военных ЗВО с Днем знаний. Также заявил: ему особенно приятно, что в этом году военные высшие учебные заведения Украины получили большое количество заявок на поступление.

Сырский также отметил: верит, что стать будущими офицерами Вооруженных Сил Украины – сознательное желание абитуриентов. Поэтому выразил искреннюю благодарность ребятам за этот патриотический и мужественный выбор.

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Сырский заявил о значительном количестве поступающих в военные ЗВО

Главнокомандующий заявил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в новых украинских офицерах – эрудированных, образованных, сильных и уверенных, для которых высшими ценностями является сохранение жизни и здоровья воинов, а также незыблемость Присяги на верность нашему народу. Это, по его словам, залог будущего нашей страны.

Уважаемые преподаватели и педагоги, сейчас перед вами важная задача государственной важности – достойно подготовить новое поколение офицеров! Желаю Вам вдохновения и талантливых, благодарных и любознательных учеников,

– заявил Сырский.

И резюмировал: мы победим! Слава Украине! Героям слава!