Какие специальности являются самыми популярными среди поступающих, а какие – очень нужны на рынке
- Среди самых популярных специальностей среди абитуриентов в Украине – экономика, право, психология и маркетинг.
- Государство сосредотачивает бюджет на направлениях образования, инженерии, IT и наукоемких отраслях из-за нехватки кадров.
Профессиональные предпочтения поступающих в Украине стабильны. Среди самых популярных специальностей, в частности, – экономика.
Также – право, психология и маркетинг. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко на NV, отмечает 24 Канал.
Смотрите также Заместитель Лисового рассказал о новой тенденции во время нынешней вступительной кампании
Какие специальности выбирают абитуриенты?
В то же время, по словам чиновника, государство через инструмент госзаказа концентрирует бюджет там, где нехватка кадров уже сдерживает восстановление, а бизнес сигнализирует о дефиците специалистов.
Это образование, инженерия, IT и наукоемкие отрасли,
– уточнил он.
Заместитель министра говорит: чтобы преодолеть разрыв между пожеланиями поступающих относительно будущей профессии и реальными потребностями рынка, бизнесу следует играть более активную роль в формировании предложений первого места работы.
Государство уже направляет бюджет в направления учительства (особенно STEM и языка), инженерию, энергетику и строительство,
– говорит он.
Интересно! В этом году на 70% снизилась доля мужчин, которые старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.
Трофименко при этом отметил, что работодатели получают возможность ускорить подготовку нужных специалистов через дуальное образование.
Компании совместно с университетами формируют учебные модули в соответствии с реальными рабочими ролями, открывают оплачиваемые места на производственных участках, предоставляют наставничество и даже стипендии. В ответ получают более короткий период адаптации и более высокую удерживаемость молодых специалистов,
– убежден он.
HR-стратегии, по его мнению, стоит наполнять планированием набора на 2 – 4 года вперед. В частности, объявлять целевые траектории для студентов 2 – 3 курсов и тому подобное. То есть стоит озвучивать, каких специалистов бизнес ищет и на каких условиях, чтобы быстрее привлечь их в команду.
Смотрите также Какие колледжи стали самыми популярными среди абитуриентов в этом году
Сколько абитуриентов стали студентами в 2025 году?
- Всего в вузы в этом году зачислили более 300 тысяч студентов.
- Из них на бюджет – 98 182 человека, а 207 831 – на контракт.
- По итогам кампании абитуриенты подали 1 167 миллионов заявлений против 1 055 миллионов в 2024.
- 64,1% студентов был зачислен по первому приоритету, то есть 3 из 5 поступающих получили самое желанное.
- В этом году в гражданские украинские вузы зачислили более 204 тысяч первокурсников. В прошлом году их было 199 тысяч.
- Зато количество поступающих на магистратуру сократилось почти на 30%: 97 тысяч зачисленных против 125 тысяч в 2024 году. Причина имеет рациональное объяснение: на 15,5 тысяч меньше поступающих в возрасте 25+.
- В 2025 году женщин среди поступающих в аспирантуру было вдвое больше, чем в прошлом году.