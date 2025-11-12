Які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників, а які – дуже потрібні на ринку

Професійні уподобання вступників в Україні є стабільними. Серед найпопулярніших спеціальностей, зокрема, – економіка.

Також – право, психологія та маркетинг. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко на NV, зазначає 24 Канал.

Які спеціальності обирають вступники?

Водночас, за словами посадовця, держава через інструмент держзамовлення концентрує бюджет там, де брак кадрів уже стримує відновлення, а бізнес сигналізує про дефіцит фахівців.

Це освіта, інженерія, IT та наукомісткі галузі,

– уточнив він.

Інфографіка / Микола Трофименко

Заступник міністра каже: щоб подолати розрив між побажаннями вступників щодо майбутньої професії та реальними потребами ринку, бізнесу варто відігравати активнішу роль у формуванні пропозицій першого місця роботи.

Держава вже спрямовує бюджет у напрями вчителювання (особливо STEM і мови), інженерію, енергетику та будівництво,

– каже він.

Трофименко при цьому зазначив, що роботодавці отримують можливість пришвидшити підготовку потрібних фахівців через дуальну освіту.

Компанії спільно з університетами формують навчальні модулі відповідно до реальних робочих ролей, відкривають оплачувані місця на виробничих ділянках, надають наставництво та навіть стипендії. У відповідь отримують коротший період адаптації і вищу утримуваність молодих спеціалістів,

– переконаний він.

HR-стратегії, на його думку, варто наповнювати плануванням набору на 2 – 4 роки вперед. Зокрема, оголошувати цільові траєкторії для студентів 2 – 3 курсів тощо. Тобто варто озвучувати, яких фахівців бізнес шукає і на яких умовах, аби швидше залучити їх у команду.

Скільки вступників стали студентами у 2025 році?