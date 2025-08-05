Продолжается нынешняя вступительная кампания в вузы. Прием заявлений от абитуриентов уже завершился.

Выпускники школ создали 209 768 электронных кабинетов для поступления на бакалавра, ветеринарного или медицинского магистра. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

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Какие специальности "собрали" больше всего заявлений абитуриентов в 2025 году?

Поступающие в этом году подали 816 088 заявлений в вузы. Это на 22 тысячи больше чем в прошлом году (+3%).

В среднем каждый подал по 4 заявления (в прошлом году – 3),

– уточнил чиновник.

И добавил, что есть также 3 тысячи кабинетов с максимальным количеством заявлений – 15.

Специальности, собравшие больше всего заявлений в 2025 году, такие:

Менеджмент; Психология; Филология; Право; Маркетинг; Экономика и международные экономические отношения; Компьютерные науки; Среднее образование; Инженерия программного обеспечения; Медицина.

Приятно видеть в этом списке и инженерию, и образование, и психологию – направления, которые мы как государство поддерживаем через госзаказ и грантовые инструменты,

– уточнил заместитель Лисового.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какие даты вступительной кампании 2025 помнить?

Он также напомнил следующие этапы вступительной кампании в этом году:

до 6 августа поступающие увидят рекомендации в кабинетах;

до 18:00 9 августа они должны подтвердить выбор;

до 11 августа продлится основное зачисление (для заявлений с приоритетами);

до 30 августа – контракты.

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