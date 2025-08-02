В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Сегодня завершилась подача заявлений на бакалавриат или на медицинского магистра в вузы.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке нардепа Романа Грищука. Он уточнил, какая тенденция среди абитуриентов по количеству поданных в целом заявлений на бюджетное место, а также то, сколько заявлений с первым приоритетом.

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За поступление на какие специальности больше всего соревнуются абитуриенты?

В этом году поступающие в вузы могут подать максимум 15 заявлений. При этом их не более 5 – на бюджет.

Экономические специальности, менеджмент, маркетинг – 31 заявление на место; 8,5 заявлений с первым приоритетом на место;

Политология, международные отношения, право, журналистика – 25 заявлений на место, 7.2 заявления с первым приоритетом на место;

Психология – 21 заявление на место, 5.8 заявлений с первым приоритетом на место;

Филология (перевод) – 17 заявлений на место, 4.9 заявлений с первым приоритетом;

Отрасль F (компьютерные науки) – 6 заявлений на место, 1.5 заявлений с первым приоритетом.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какие специальности в этом году не популярны среди абитуриентов?

При этом народный избранник заявил, что совсем нет конкурса на инженерные специальности G, на естественные Е.

Нет конкурса на авиационный транспорт по стране, хотя много заявлений, потому что и государственный заказ достаточный. В инженерии очень не хватает людей,

– уточнил он.

И добавил, что такие специальности впоследствии гарантируют высокооплачиваемую работу в хороших компаниях, преимущественно в оборонке. При этом это критически важные специалисты для победы Украины. Поступить туда значительно легче, чем на экономические специальности, а перспектив больше.