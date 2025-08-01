Речь идет о праве на дополнительные 10 баллов к конкурсному баллу. Их могут получить спортсмены (чемпионы и призеры), которые заняли призовые места в 2024 – 2025 годах, 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Кто может получить дополнительные баллы?

К таким лицам относятся чемпионы и призеры последних чемпионатов Европы или мира, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины, чемпионы и призеры Всемирных игр, Юношеских Олимпийских игр, Всемирной гимназиады и чемпионы / призеры Украины по различным видам спорта.

Дополнительные 10 баллов они могут получить при поступлении на предметную специальность А4.11 "Среднее образование (Физическая культура)" и на специальность А7 "Физическая культура и спорт".

Для этого надо еще получить выписку из протокола официальных международных или всеукраинских спортивных соревнований. Его предоставляет всеукраинская федерация по соответствующему виду спорта. В документе должны быть указаны имя и фамилия поступающего, название спортивных соревнований, даты, места проведения, занятое место.

Также для получения баллов абитуриент должен подать заявление на указанную специальность и обратиться в приемную комиссию вуза с выпиской, чтобы к заявлению добавили льготу 123.

Обратите внимание! Если абитуриент подает заявления в разные вузы, то необходимо обратиться к каждому ЗВО для внесения льготы в заявления.

Кто может получить 200 рейтинговых баллов?

Часть нынешних абитуриентов в вузы также может получить 200 рейтинговых баллов по двум конкурсным предметам на выбор абитуриента.

Право на это имеют участники международных олимпиад, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, которые принимали участие в соревнованиях в составе сборных команд Украины.

Такие абитуриенты могут использовать эту льготу при поступлении на любые специальности. Перед этим надо обратиться в МОН. Впоследствии проверить в электронном кабинете соответствующую информацию.