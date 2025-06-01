Какой балл НМТ надо получить для поступления на бюджет в вуз Украины

Вскоре начнется вступительная кампания этого года в вузы Украины. Поэтому абитуриентов интересует, сколько баллов на НМТ надо набрать, чтобы иметь шанс стать студентом.

Сайт "Вступление.ОБРАЗОВАНИЕ.UA предложил информацию о количестве баллов мультитеста, необходимые для поступления на бюджетную форму обучения в каждый ЗВО Украины. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какой балл НМТ нужен для поступления на бюджет в ЗВО

В таблице подали все вузы нашего государства и привели информацию о среднем балле НМТ, необходим для поступления в это заведение в бюджет. А также информацию о конкурсе на одно бюджетное место и количество поступающих, зачисленных в бюджет к этому ЗВО.

Данные о среднем балле на бюджет привели на основе среднего балла НМТ абитуриентов, которых зачислили на обучение в вузы в 2024 году.

Средний балл сертификатов мультитеста рассчитан среди всех, которые зачислены на обучение на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтической или ветеринарной направлений) на основе полного общего среднего образования (11 классов) по дневной и заочной формам обучения.

При составлении таблицы использовали данные вступительной кампании 2024 года, получены информационной системой "Вступ.ОСВІТА.UA" из Единой государственной базы по вопросам образования по договору с ГП "Инфоресурс".

Данные в таблице ранжированы по среднему баллу НМТ на бюджет. Для сортировки данных выполните клик на соответствующем заголовке столбца таблицы.

Какой балл нужен для поступления в вуз в 2025 году