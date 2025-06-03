Когда начнется регистрация заявлений на поступление в вузы в 2025 году

Вскоре в Украине стартует вступительная кампания в учреждения высшего образования. Регистрировать заявления на поступление в университеты можно будет с 19 июля.

Об этом в интервью Украинскому радио сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, информирует 24 Канал. Сейчас еще продолжается основная сессия национального мультитеста.

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Что должны знать нынешние абитуриенты в этом году

Основная сессия НМТ завершится 25 июня. До 4 июля все поступающие получат результаты тестирования. Далее стартует вступительная кампания.

Мы просим, чтобы уже с 1 июля абитуриенты начинали регистрировать свои кабинеты в электронной системе. Регистрация заявлений на выбор начинается с 19 июля, и до конца июля мы должны это завершить, чтобы в начале августа было понятно, кто куда поступил,

– подчеркнул чиновник.

И добавил, что в этом году поступающие будут иметь возможность подать 15 заявлений: 5 – на бюджет и 10 – на контракт.

Если лицо не поступает на бюджет, а поступает на контракт, то у него есть возможность получить еще грант в соответствии со своими баллами, чтобы компенсировать часть стоимости контракта,

– уточнил заместитель Лисового.

И добавил, что в кабинете поступающего будет освещено два варианта: или бюджет, или контракт. Поэтому поступающий по результатам НМТ уже будет знать, будет ли иметь шанс на получение гранта.

Винницкий также отметил, что после 9 класса значительная часть выпускников выбирает профтехобразование. По его словам, это очень положительно. Он также добавил, что МОН сейчас интенсивно инвестирует в мастерские, модернизацию материальной базы. При этом выпускники колледжей быстрее могут реализоваться на рынке труда.