В МОН рассказали, на каких специальностях увеличат количество мест на бюджете

Украине очень нужны педагоги, поэтому важно восстановить учительский состав. Тем более, что средний возраст педагогов в школах увеличивается.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал. Именно эта профессия будет среди тех, для получения которой в вузах увеличат госзаказ.

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На какие специальности увеличат количество бюджетных мест

Чиновник рассказал, какие объемы государственного заказа обсуждают в МОН и Минэкономики. Заметим, что проект постановления об объемах госзаказа еще не подали на рассмотрение правительства. Количество бюджетных мест, к слову, зависит от государственного заказа на подготовку специалистов по каждой специальности.

Винницкий отметил, что больше всего в фокусе внимания госзаказа – все, что касается человеческого капитала и инфраструктурного восстановления Украины.

Человеческий капитал – это о медицине, психологии, терапии, реабилитации. Эти специальности важны для наших ветеранов, а соответствующих специалистов, к сожалению, в стране недостаточно. К человеческому капиталу можно добавить также фокус на образовании, который есть в государственном заказе, ведь здесь речь идет об инвестициях в будущих учителей,

– отметил он.

И добавил, что значительный госзаказ на подготовку специалистов будет также на специальности, связанные с инфраструктурой и восстановлением Украины. В частности, такие:

транспортные технологии;

строительство;

архитектура и инженерные специальности.

Заместитель главы МОН отметил, что естественные науки тоже в фокусе госзаказа, и добавил, что Украине нужны математики, химики и физики.

Ранее мы информировали, что в 2025 году стоимость обучения на контракте в вузах Украины возрастет.