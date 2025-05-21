Можно ли использовать и комбинировать результаты НМТ предыдущих лет для поступления
- Поступление в вузы Украины в 2025 году позволяет использовать результаты УМТ не только за этот год.
- Можно применять результаты УМТ за несколько предыдущих лет.
Для поступления в вузы Украины в 2025 году можно использовать результаты НМТ не только за этот год. Но и за несколько предыдущих.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Государственное предприятие "ИНФОРЕСУРС". Действительными будут также результаты НМТ, полученные в три предыдущих года.
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Результаты НМТ каких лет можно подавать при поступлении в вузы
Так, действительными для поступления в ЗВО в этом году являются результаты национального мультипредметного теста таких лет:
- 2022;
- 2023;
- 2024;
- 2025.
Обратите внимание! Результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) использовать больше нельзя.
Можно ли совместить лучшие результаты из тестов разных лет
Результаты НМТ разных лет нельзя комбинировать, ведь это – целостный тест. Если абитуриент сдавал НМТ в 2025 году и в 2023, то при подаче заявления в электронном кабинете можно использовать результат одного из тестов. В частности тот, по которому конкурсный балл выше.
Для использования результатов НМТ разных лет надо будет регистрировать электронный кабинет на один из сертификатов, а другой (другие) добавить уже в самом кабинете.
В то же время желающих продолжить обучение в вузе просят обратить внимание, что для НМТ разных лет действуют разные формулы расчета конкурсного балла.
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