Укр Рус
Учеба Образование в Украине Можно ли использовать и комбинировать результаты НМТ предыдущих лет для поступления
21 мая, 13:51
9

Можно ли использовать и комбинировать результаты НМТ предыдущих лет для поступления

Мария Волошин
Основні тези
  • Поступление в вузы Украины в 2025 году позволяет использовать результаты УМТ не только за этот год.
  • Можно применять результаты УМТ за несколько предыдущих лет.

Для поступления в вузы Украины в 2025 году можно использовать результаты НМТ не только за этот год. Но и за несколько предыдущих.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Государственное предприятие "ИНФОРЕСУРС". Действительными будут также результаты НМТ, полученные в три предыдущих года.

Смотрите также Содержат ли тесты НМТ–2025 задания из предыдущих лет

Результаты НМТ каких лет можно подавать при поступлении в вузы

Так, действительными для поступления в ЗВО в этом году являются результаты национального мультипредметного теста таких лет:

  • 2022;
  • 2023;
  • 2024;
  • 2025.

Обратите внимание! Результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) использовать больше нельзя.

Можно ли совместить лучшие результаты из тестов разных лет

Результаты НМТ разных лет нельзя комбинировать, ведь это – целостный тест. Если абитуриент сдавал НМТ в 2025 году и в 2023, то при подаче заявления в электронном кабинете можно использовать результат одного из тестов. В частности тот, по которому конкурсный балл выше.

Для использования результатов НМТ разных лет надо будет регистрировать электронный кабинет на один из сертификатов, а другой (другие) добавить уже в самом кабинете.

В то же время желающих продолжить обучение в вузе просят обратить внимание, что для НМТ разных лет действуют разные формулы расчета конкурсного балла.