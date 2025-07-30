Сколько заявлений в вузы уже подали поступающие в Украине
- Абитуриенты уже подали почти 670 тысяч заявлений на поступление в вузы через персональные электронные кабинеты.
- Срок подачи заявлений на бакалавриат или медицинского магистра завершается 1 августа в 18:00.
В Украине продолжается нынешняя вступительная кампания. Срок подачи заявлений на бакалавриат или на медицинского магистра в вузы продлится еще до 18:00 часов 1 августа.
Абитуриенты при этом уже подали в персональных электронных кабинетах почти 670 тысяч заявлений о поступлении. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Вступ.ОСВИТА.UA".
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Сколько заявлений подали в этом году абитуриенты?
На сайте информационной системы ежедневно в 4.00, 14.00 и 20.00 часов публикуют обновленные рейтинговые списки поступающих на все специальности во всех вузах Украины.
По состоянию на 30 июля абитуриенты подали почти 670 тысяч заявлений по открытым, фиксированным и небюджетным конкурсным предложениям.
Рейтинговые списки содержат информацию о:
конкурсном балле и его составляющих;
статусах заявлений;
наличии квот;
информацию о коэффициентах.
То есть всю информацию, которая необходима для полного информирования о ходе вступительной кампании.
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К слову, поступающие, которые еще не подали заявления о поступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в вузах и найти специальности по определенным параметрам.
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