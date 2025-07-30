В Украине продолжается нынешняя вступительная кампания. Срок подачи заявлений на бакалавриат или на медицинского магистра в вузы продлится еще до 18:00 часов 1 августа.

Абитуриенты при этом уже подали в персональных электронных кабинетах почти 670 тысяч заявлений о поступлении. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Вступ.ОСВИТА.UA".

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Сколько заявлений подали в этом году абитуриенты?

На сайте информационной системы ежедневно в 4.00, 14.00 и 20.00 часов публикуют обновленные рейтинговые списки поступающих на все специальности во всех вузах Украины.

По состоянию на 30 июля абитуриенты подали почти 670 тысяч заявлений по открытым, фиксированным и небюджетным конкурсным предложениям.

Рейтинговые списки содержат информацию о:

конкурсном балле и его составляющих;

статусах заявлений;

наличии квот;

информацию о коэффициентах.

То есть всю информацию, которая необходима для полного информирования о ходе вступительной кампании.

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К слову, поступающие, которые еще не подали заявления о поступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в вузах и найти специальности по определенным параметрам.